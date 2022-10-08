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Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan İstanbulspor maçının ardından konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ankara ekibi teknik direktörü Ömer Erdoğan, 2-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 17:45
Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan İstanbulspor maçının ardından konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ett. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, çok önemli bir 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Biz buraya göreve geldikten sonra bütün kaybettiğimiz maçlar dahil hepsini başa baş oynadığımız, galip gelebileceğimiz maçları da 3 puanı yazdıramamıştık. Maçtan önce oyuncularıma çok önemli bir deplasman ve 3 puanla ayrılmamız gerektiğini iletmiştim. İstanbulspor lige çok renk katıyor. Bir oyun felsefesi olan, ön alan baskısıyla en çok top kazanan ve hücumda da etkili bir takım. Hafta içi oyuncularımızı buna yönelik çalıştırdık. Oyuncularımız ilk dakikadan itibaren görevlerini yerine getirdi. Yediğimiz gole kadar rakibe pozisyon vermedik. 3, 4 net pozisyon kaçırdık. Onlardan birini değerlendirseydik daha rahat maç izlerdik. Atamadığınızda tehlikeyle karşılaşıyorsunuz. Talihsiz bir gol sonrası 1-1'i İstanbulspor yakaladı. O dakikadan itibaren oyuncularıma inancım tamdı, galibiyeti çok isteyen oyuncu grubu vardı. Ankara'dan gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, iç saha gibi atmosfer oluşturdular. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

"TAYLAN SAKATLIK SONRASI DEVAM EDEMEDİ"

Maçın ikinci yarısında oyundan alınan Taylan Antalyalı'nın durumu ile ilgili konuşan Erdoğan, "Taylan'ın sanırım aldığı darbe sonrası ayağında problem oldu ve oyuna devam edemedi. Onun da MR'ı çekilecek. Gökhan Akkan'da çarpışma yaşadı, kafasına darbe aldı. O ara devam etmek istedi. 5. oyuncu değişikliği yapılırken Gökhan devam edemeyeceğini söyledi. Macheda'yı oyuna alsaydık Gökhan'ı çıkartamayacaktık ve eksik olacaktık. Bahadır da oyuna girdikten sonra çok önemli kurtarışlar yaptı" diye konuştu.

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