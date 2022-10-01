Haberler Ankaragücü Emre Kılınç: Başakşehir karşısında kazanmak istiyoruz

Emre Kılınç: Başakşehir karşısında kazanmak istiyoruz

Ankaragücü'nün Galatasaray'dan kiraladığı Emre Kılınç, sarı-lacivertlilerde kendini tekrar kanıtlamak istediğini söyledi. Başkent ekibinin büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Kılınç, "İlk 10'a girince üst sıralara tırmanmak için çalışacağız. Başakşehir karşısında da kazanmak istiyoruz. Onlara da sezonun ilk golünü atmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Emre Kılınç: Başakşehir karşısında kazanmak istiyoruz

Ankaragücü'nün Galatasaray'dan kiraladığı Emre Kılınç, sarı-lacivertlilerde kendini tekrar kanıtlamak istediğini söyledi. Başkent ekibinin büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Kılınç, "İlk 10'a girince üst sıralara tırmanmak için çalışacağız. Başakşehir karşısında da kazanmak istiyoruz. Onlara da sezonun ilk golünü atmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

KANATTA MUTLUYUM
Emre Kılınç, mevki tercihini açıkladı. 28 yaşındaki yıldız, "10 numaradan çok kenarda daha rahatım. Zaten buraya gelmemdeki sebeplerden biri de buydu. Ama son maçtaki gibi ortada da oynayabilirim" dedi.

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