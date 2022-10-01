Ankaragücü - Başakşehir maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşılaşıyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Uros Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Sowe

Başakşehir: Volkan, Ömer, Ndayishimiye, Touba, Hasan, Biglia, Berkay, Aleksic, Chouiar, Bertrand Traoré, Okaka

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanıyor.