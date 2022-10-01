Haberler Ankaragücü Ankaragücü - Başakşehir maçı canlı

Ankaragücü - Başakşehir maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 16:57
Ankaragücü - Başakşehir maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşılaşıyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Uros Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Sowe

Başakşehir: Volkan, Ömer, Ndayishimiye, Touba, Hasan, Biglia, Berkay, Aleksic, Chouiar, Bertrand Traoré, Okaka

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi kadroya neden alınmadı? Flaş gerçek ortaya çıktı...
5 gün sonra yoğun bakımdan çıktı: İfadesi kan dondurdu
Paşa 3 puanı kaptı!
Beşiktaş imzayı resmen duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Emre Kılınç: Fatih Terim ile devam edilseydi...
Emre Kılınç: Başakşehir karşısında kazanmak istiyoruz
1 Ekim Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları
İSKİ SU KESİNTİSİ – 1 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?
Messi'den doğaya büyük zarar!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı tüm detayları! Beşiktaş - Fenerbahçe maçı tüm detayları! 17:10
Kuzey Londra derbisi Arsenal'in Kuzey Londra derbisi Arsenal'in 17:00
Empoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Empoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 16:18
A. Demirspor - G.Saray maçı detayları! A. Demirspor - G.Saray maçı detayları! 16:30
Avcı'dan Çağdaş Atan'a büyük övgü! Avcı'dan Çağdaş Atan'a büyük övgü! 16:31
Paşa 3 puanı kaptı! Paşa 3 puanı kaptı! 16:35
Daha Eski
Kayserispor - Trabzonspor canlı izle! Kayserispor - Trabzonspor canlı izle! 15:32
Pendikspor Göztepe'yi farklı geçti! Pendikspor Göztepe'yi farklı geçti! 15:41
Strasbourg - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Strasbourg - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 15:48
PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 15:53
Beşiktaş imzayı resmen duyurdu! Beşiktaş imzayı resmen duyurdu! 16:00
Napoli - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Napoli - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 16:06