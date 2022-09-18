Ankaragücü - Sivasspor maçı CANLI

Ankaragücü ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor.
ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Marlon, Mujakic, Radakovic, Oğuz, Taylan, Tolga, Beridze, Pedrinho, Emre Kılınç, Sowe
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Goutas, Murat, Charisis, Ulvestad, Gradel, Saba, Ahmed Musa, Angielski.
ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Sivasspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.