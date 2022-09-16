SÜPER LİG HABERLERİ | Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan flaş açıklamalar! "Günahsız bir şekilde cezalandırıldı..."

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "3 puana çok ihtiyacımız var. Hem taktiksel anlamda hem de fiziksel anlamda son hazırlıklarımızı sağlıklı bir şekilde yürüterek kendi stadımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında pazar günü Eryaman Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ömer Erdoğan, Beştepe Spor Kompleksi'nde açıklamalarda bulundu. Göreve geldikten sonra oyuncularıyla yaptığı görüşmede, gayretli, mücadeleci, temaslı bir oyun ortaya koymak ve rakipleri iyi analiz etmek istediğini belirten Erdoğan, "Hem Beşiktaş ile içeride oynadığımız ilk maçımızda mücadele anlamında saha içerisinde isteklerimizin çoğunu yerine getiren bir oyuncu grubumuz vardı. Bana göre en az 1 puan hak ettiğimiz bir maçtı. Devamında transferlerimizle güçlenip Alanya deplasmanına gittik. Alanya deplasmanı her kulüp için zor bir deplasman. Bir oyun kültürleri var. Farioli hoca ile birlikte pas oyununu çok iyi yapıyorlar. Ama biz orada çok iyi bir karşılık verdik. Savunma kısmını iyi yaparken, Alanya'da çok sayıda net pozisyona girip maalesef değerlendiremedik. Maçı değerlendirince 1 puana üzüldük ve eli boş döndük. Bizi üzdü ama umutlandıran tarafı da saha içerisinde oyuncuların isteklere çok çabuk cevap vermesi, saha içerisinde takım ruhunu görmemiz ve kazanma arzusunun olduğu bir maçtı. Yediğimiz gol öncesi hem Ali Sowe hem de Zahid ile peş peşe galibiyet fırsatlarını kaçırıp o iştahla galibiyeti ararken yediğimiz gol sonrası mağlup olduk. Bunları ertesi gün hemen oyuncularımızla analiz ettik" dedi.

"İYİ MÜCADELE EDERSEK YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

İyi bir hafta geçirdiklerini ve oyuncuların istekli olduğunu aktaran Erdoğan, kazanma arzusuyla artık 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi. Erdoğan, "3 puana çok ihtiyacımız var. Pazar günkü maça bu düşünceyle hazırlanıyoruz. Hem taktiksel anlamda hem de fiziksel anlamda son hazırlıklarımızı sağlıklı bir şekilde yürüterek kendi stadımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bugün artık her maç zor. Bugün bakıyorsunuz, bizimle birlikte sıralamada aşağıda yer alan takımların hiçbiri teslim olmuş ya da kötü futbol oynayarak mağlup olmuyor. Şu an bana göre Süper Lig'de kötü takım yok. Herkes bir şekilde kadro kalitesi doğrultusunda mücadele veriyor. Çoğu takım daha oturmadı bu bana göre 9-10 hafta sonrasında ortaya çıkacak. Biz sahada iyi mücadele eder, takım oyunu ortaya koyarsak, yenemeyeceğimiz takım yok. Tam tersi işi ciddiye almaz, mücadeleden uzak kalarak gayret göstermezseniz, bugün çok alt liglerdeki takımlara bile yenilebilirsiniz. Oyuncularım hem sahadaki duruşları hem de antrenmanlardaki gayretleriyle bizi çok umutlandırıyor. Biz de çok umutluyuz. Galibiyet sonrası çok daha rahat önümüze bakacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"CEZAYI AĞIR BULUYORUM"

Maça taraftarlarından yoksun çıkacak olmalarını ve verilen seyircisiz oynama cezasını değerlendiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu maçta en büyük dezavantajımız taraftarımızın olmaması. Futbol taraftarla güzel ama Ankaragücü taraftarı bize çok farklı bir enerji, güç veriyor. Cezayı ağır buluyorum. Gereken kişiler, olaylara karışan insanların tabii ki cezalandırılması lazım ama orada 20 binden fazla taraftar günahsız bir şekilde cezalandırılmış oldu. Bu bizim için gerçekten üzücü özellikle bu maçta onları yanımızda görmek isterdik ama onlar dualarıyla yanımızda olacak biz de bunu artıya çevirmeye çalışacağız. Bu maçta onlar için de mücadele edeceğiz. Camiamız için çok önemli bir maç. Biz tamamen galibiyete hazırlanıyoruz, galibiyete odaklanmış durumdayız. O gün de mutlu bir 3 puanla ilk buluşmamızı gerçekleştiririz."

"HAK EDEN TARAFTARLAR CEZALANDIRILSIN"

Futbolu taraftarların güzel kıldığını kaydeden Erdoğan, "Futbolu güzelleştiren, hem televizyon karşısında hem de saha oyuncuları motive eden bana göre taraftarlar. Bizim de Türkiye'de Ankaragücü taraftarı lige bakmaksızın yıllarca takımının arkasında koşturdu. En son Alanyaspor maçında maçtan sonra hem kendi takımını hem de ev sahibi takımı alkışlayan bir taraftar grubu var. Zaten ayda iki tane içeride oynadığımız maçımız var. Bunun bir tanesini şimdi ceza nedeniyle izleyemeyecekler. Cezayı hak eden davranışta bulunan taraftarlar varsa, onlar tabii ki cezasını alacak ama bunu tüm bir taraftar grubuna mal edip bütün taraftarları cezalandırmak bana ağır geliyor" ifadelerini kullandı.

"AŞAĞIDAN YUKARI TIRMANIP İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Transferleri ve kadroyu değerlendiren Erdoğan, "Göreve geldiğimizde önceliğimiz takım içerisindeki kaliteyi ve rekabeti artırmak için çok emin olduğumuz oyuncuları almak istiyorduk. Tolga Ciğerci de bizim çok iyi bir fırsat transferdi. Çünkü Tolga uzun zamandır takip ettiğim, Almanya'da oynadığı dönem, Galatasaray, Fenerbahçe ve devamında Başakşehir'de mevkisinde Türkiye'nin en iyilerinden bir tanesi. Bu dönemde boşta kalması bizim için çok büyük bir fırsattı. Devamında da yine aynı şekilde takıma katkı sağlayacak oyuncu ararken, önceliğimiz kendi ligimizi bilen Süper Lig oyuncularını aramıza katmaktı. Taylan da Emre de Gökhan da bizim için çok ciddi katkı sağlayacak arkadaşlar. İstediğimiz oyunculardı, onlar da sağ olsunlar farklı kulüplerden teklifler gelmesine rağmen bizim projemizi tercih ettiler. Onlardan çok büyük beklentilerim var. Onlar da takım arkadaşlarına çok ciddi katkı sağlayacak. Aşağıdan yukarı tırmanıp iyi bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Son transferimiz de Kevin Malcuit de çok önemli bir kariyere sahip. Daha önceden de bildiğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Biraz sağlık problemleri nedeniyle geçen sene çok forma şansı elde edemedi. Zaten çok forma giyse buraya getirmemiz kolay olmazdı. Ondan da faydalanmak istiyoruz. Güzel bir takım olduğumuza, kaliteli bir kadro olduğumuza inanıyorum. Bunu da tabi ki şimdi skorlara yansıtmak gerekiyor" diye konuştu.