MKE Ankaragücü'nden Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçına yaşanan saha olayları damgasını vurdu. MKE Ankaragücü Kulübü resmi hesabından, son düdüğün çalmasının ardından yaşanan olaylar hakkında paylaşımda bulundu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada; "Sahaya giren taraftarın işlediği suçun cezasını yargı mercileri verecektir. Taraftarımızın yaptığı yanlışın tüm Ankaragücü camiasına mal edilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz." denildi.



İşte o paylaşım...

Sahaya giren taraftarımızın yaptığı hareketi asla tasvip etmiyoruz. Ayrıca taraftarımızın yaptığı yanlışın tüm Ankaragücü camiasına mal edilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

Dün kara bir gece yaşandı, sahaya giren taraftarın işlediği suçun cezasını yargı mercileri verecektir. Kulübümüz yaşanan olaylardan dolayı seyirci yasağı ve para cezası ile karşı karşıya kalacaktır.



Rakip takım taraftarına ve yedek kulübesine hakaret eden futbolcular değişmeden, bu davranışlar için özür yayınlamadığı gibi bu futbolcunun resmini koyarak bundan sonra yaşanabilecek olaylara davetiye çıkaran kulüpler değişmeden...

Genç bir futbolcuyu hatasından dolayı eleştiren bir teknik direktörü, holiganizm anlayışıyla kendi taraftarına hedef göstermeye çalışan kulüpler değişmeden ülkemizde futbol kültürünün değişeceğine asla inanmıyoruz!









