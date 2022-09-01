Tolga Ciğerci Ankaragücü’nde

Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. Başkent ekibi, 17. transferini Tolga Ciğerci'yle gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, kuruluşunun 112. yıl dönümünde Eryaman Stadı'ndaki etkinlikte Tolga Ciğerci transferini duyurdu. Türkiye'de G.Saray ve F.Bahçe'de de oynayan 30 yaşındaki ön liberoyla iki yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Faruk Koca, transfer için 1,5 aydır süren görüşmelerin dün gece (önceki gece) sonuçlandığını belirterek, "Hocamızın da ortak kanaati doğrultusunda transferi netleştirdik. Yarım saat önce de Tolga'yı buraya davet ederek sürpriz yapmak istedik" dedi. Ciğerci, geçen sezon Başakşehir'de 32 maçta 1 gol, 1 asist yaptı. 3 kez de milli formayı giydi.