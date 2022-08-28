İsmail Kartal Süper Lig'e mi dönüyor? Taraftarlar harekete geçti

Maç sonrası taraftarın isteğini yerine getiren Dalcı, görevden ayrıldığını açıkladı. Teknik direktörsüz kalan MKE Ankaragücü'nde taraftarların aklındaki tek isim İsmail Kartal. Daha önce Haziran 2017-Aralık 2018 arasında Başkent ekibini çalıştıran ve çıktığı 53 maçta 1.62 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, başarılı performansıyla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Taraftarlar sosyal medyadan İsmail Kartal ismini sürekli olarak paylaşırken, hocanın geri dönmesi için kampanya başlattılar.
FENERBAHÇE'DE ŞOV YAPMIŞTI
İsmail Kartal geçtiğimiz sezon lige erken havlu atmasına rağmen Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmış ve 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti kazandırmıştı.
Takımın başına Jorge Jesus'un geçmesine rağmen Fenerbahçelilerin bir bölümü hala İsmail Kartal ile devam edilmesini savunuyor ve başarılı hocayı takımın başında istiyor.