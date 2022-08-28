Haberler Ankaragücü İsmail Kartal Süper Lig'e mi dönüyor? Taraftarlar harekete geçti

İsmail Kartal Süper Lig'e mi dönüyor? Taraftarlar harekete geçti

Son olarak Fenerbahçe'de oldukça başarılı bir süreç geçiren ve ardından koltuğunu Jorge Jesus'a devreden İsmail Kartal, Süper Lig'in başlamasından bu yana herhangi bir takımla anlaşmamamıştı. Süper Lig'de kötü günler geçiren Ankaragücü'nde, teknik direktör ile yollar ayrılında gündem İsmail Kartal'a döndü. Ankaragücü taraftarları, İsmail Kartal için adeta kampanya başlattı. İşte ayrıntılar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 17:08
İsmail Kartal Süper Lig'e mi dönüyor? Taraftarlar harekete geçti

Maç sonrası taraftarın isteğini yerine getiren Dalcı, görevden ayrıldığını açıkladı. Teknik direktörsüz kalan MKE Ankaragücü'nde taraftarların aklındaki tek isim İsmail Kartal. Daha önce Haziran 2017-Aralık 2018 arasında Başkent ekibini çalıştıran ve çıktığı 53 maçta 1.62 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, başarılı performansıyla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Taraftarlar sosyal medyadan İsmail Kartal ismini sürekli olarak paylaşırken, hocanın geri dönmesi için kampanya başlattılar.

İsmail Kartal Süper Lig'e mi dönüyor? Taraftarlar harekete geçti

FENERBAHÇE'DE ŞOV YAPMIŞTI

İsmail Kartal geçtiğimiz sezon lige erken havlu atmasına rağmen Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmış ve 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti kazandırmıştı.

İsmail Kartal Süper Lig'e mi dönüyor? Taraftarlar harekete geçti

Takımın başına Jorge Jesus'un geçmesine rağmen Fenerbahçelilerin bir bölümü hala İsmail Kartal ile devam edilmesini savunuyor ve başarılı hocayı takımın başında istiyor.

İsmail Kartal Süper Lig'e mi dönüyor? Taraftarlar harekete geçti

ANKARAGÜCÜ'NÜN ZORLU FİKSTÜRÜ

Teknik direktörsüz ve 4 hafta sonunda 1 puanda bulunan Ankaragücü'nü gelecek haftalarda çok zorlu bir periyot bekliyor. Başkent ekibinin sıradaki 6 maçından 5'i çok zorlu olacak.

İsmail Kartal Süper Lig'e mi dönüyor? Taraftarlar harekete geçti

Akşam'ın haberine göre, Öyle ki sarı lacivertli kulüp sırasıyla Beşiktaş, Alanyaspor, Sivasspor, Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu virajda yabancı bir teknik adam getirmenin işleri daha da zorlaştıracağını düşünen yönetimin, takımı bilen ve ligin başarılı isimlerinden biri olan İsmail Kartal'ı takımın başına getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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