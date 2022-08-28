İsmail Kartal Süper Lig'e mi dönüyor? Taraftarlar harekete geçti

Akşam'ın haberine göre, Öyle ki sarı lacivertli kulüp sırasıyla Beşiktaş, Alanyaspor, Sivasspor, Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu virajda yabancı bir teknik adam getirmenin işleri daha da zorlaştıracağını düşünen yönetimin, takımı bilen ve ligin başarılı isimlerinden biri olan İsmail Kartal'ı takımın başına getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.