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Ankaragücü Mustafa Dalcı ile yollarını resmen ayırdı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 11:43
Ankaragücü Mustafa Dalcı ile yollarını resmen ayırdı

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifasını kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Dalcı'ya teşekkür edilerek, "Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Mustafa Dalcı, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 4-1 kaybedilen Vavacars Fatih Karagümrük maçından sonra istifa etmişti. Dalcı yönetimindeki sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sezona 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle başlamıştı.

Kulüp başkanlığına geçen yıl seçilen Faruk Koca ve yönetimi tarafından 20 Haziran 2021'de göreve getirilen Mustafa Dalcı, 14 aylık süreçte de takımı Süper Lig'e çıkarmasına rağmen yeni sezona kötü bir başlangıç yapmasıyla ayrılık geldi. Dalcı yönetiminde, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e adını yazdıran sarı-lacivertliler, transfer döneminde de birçok isme imza attırdı.

Arabam.com Konyaspor'la sahasında 0-0 berabere kalan, deplasmanda da Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'e kaybeden MKE Ankaragücü, 1 puanda kaldı. İkinci Dalcı döneminde MKE Ankaragücü, 36'sını 1. Lig, 3'ünü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 41 resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Mustafa Dalcı, MKE Ankaragücü'nü 2020-2021 sezonunda da Süper Lig'de kısa bir süre çalıştırmıştı. O dönemde ligde 15 maça çıkan Dalcı, takımıyla 5 galibiyet elde etmişti.

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