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SÜPER LİG HABERLERİ | MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa etti!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Başkent ekibi sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılırken, karşılaşma sonrası teknik direktör Mustafa Dalcı istifa etti. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:57
SÜPER LİG HABERLERİ | MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa etti!

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Başkent ekibi sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılırdı ve karşılaşma sonrası teknik direktör Mustafa Dalcı istifa ettiğini açıkladı. Dalcı, "Kulübün önünü açmak için istifa ediyorum. Ankaragücü camiasından ve taraftarından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE MUSTAFA DALCI'NIN AÇIKLAMALARI

"Yaklaşık bir seneyi geçen sürede MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptım. Geçen sene de güzel günler yaşadık ve şampiyon olarak MKE Ankaragücü'nü layık olduğu yere taşımak bize nasip oldu. Ligde henüz 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına MKE Ankaragücü Teknik Direktörlüğü'nden istifa ettim. Bundan sonraki maçlarında Ankaragücü'ne başarılar diliyorum. Bugünkü mağlubiyetten dolayı camiadan özür diliyorum. Ankaragücü büyük bir camia. Bu sene takımı her anlamda çok iyi. Benden sonra daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Benden sonra gelecek meslektaşıma başarılar diliyorum."

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