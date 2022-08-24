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Ankaragücü iddialı

Takıma güvendiğini dile getiren Başkan Koca, “Adaptasyon sürecini biliyorduk. En kısa sürede daha iyi yerde olacağız” ifadesini kullandı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Ankaragücü iddialı
Süper Lig'e 2 maçta 1 puanla giriş yapan Ankaragücü, adaptasyon sürecini kısa sürede atlatmak istiyor. Sarı-lacivertli ekibin Başkanı Faruk Koca, ilk haftaların tüm takımlar için zor geçtiğini hatırlattı. Yeni transferlerden dolayı bir adaptasyon süreci yaşandığına işaret eden Koca, "Bu özelikle bizim gibi Süper Lig'e yeni çıkmış takımlar için geçerli. 16 yeni oyuncu olduk. 4-5 maçın zor geçeceğini, bir adaptasyon süreci olacağını zaten biliyorduk." ifadelerini kullandı. İhtiyaç duyulan bölgelere transfer yapıldığını belirten Koca, "Beşiktaş ve Alanyaspor maçlarında takımın tam anlamıyla toparlanmış olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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