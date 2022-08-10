Jese Karagümrük'e hazır olacak

Süper Lig'de Ankaragücü'nün Konyaspor'la golsüz berabere kaldığı sezon açılış maçında sonradan oyuna giren dünyaca ünlü İspanyol yıldız transferi Jese konusunda teknik direktör Mustafa Dalcı, tarih verdi.
SüperLig'de Ankaragücü'nün Konyaspor'la golsüz berabere kaldığı sezon açılış maçında sonradan oyuna giren dünyaca ünlü İspanyol yıldız transferi Jese konusunda teknik direktör Mustafa Dalcı, tarih verdi. Dalcı, "En fazla 30 dakika oynayabilir. Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağımız Fatih Karagümrük karşılaşmısında hazır olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kulandı.