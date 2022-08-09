Derbi berabere

Süper Lig'in 15 transferle transfer şampiyonu Ankaragücü, Avrupa'da güçlü adımlar atan Konyaspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Ankaragücü'nde, 10'da Sehic'in hatalı pasında araya giren Zahid, Chatzigiovanis ile topu buluşturdu. Yunan futbolcu, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi. 13'te Chatzigiovanis'in sağdan ortasında, arka direkte Marlon'un şutunda, yine Sehic gole izin vermedi ve devre golsüz bitti.

SEHIC'İ GEÇEMEDİLER

İkinci yarıya ise hızlı başlayan Konya ekibi oldu. 47'de Paz'ın arka direkte boşta kalan Calvo'nun kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 49'da altıpasın gerisinde topla buluşan Beridze'nin şutunda maçın adamı Sehic, yine mutlak golü önledi. 85'te Oğuz'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 90+2'de de Sowe çerçeveyi bulamadı ve İç Anadolu derbisi başladığı gibi golsüz sona erdi.

3 PUANI KAÇIRDIK

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Konyaspor karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Dalcı, "İki hatta üç farklı kazanacağımız maçtan 1 puanla ayrıldık. Bu ligde ses getireceğimizi ilk maçtan gösterdik" dedi.

ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Avrupa yorgunluğuna sığınmayacaklarını ve oyun eksikleri olduğunu belirtti. Palut, "Buradan puansız ayrılabilirdik. Bu maçtan dersler çıkartıp hedefe odaklanmalıyız" diye konuştu.