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Derbi berabere

Jese ve Macheda gibi transferlerle adından söz ettiren A.Gücü’yle, Avrupa’da güçlü adımlar atan Anadolu Kartalı, kozlarını başkentte paylaştı. İki takımın da fırsatları harcadığı derbide gol sesi çıkmadı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Derbi berabere

Süper Lig'in 15 transferle transfer şampiyonu Ankaragücü, Avrupa'da güçlü adımlar atan Konyaspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Ankaragücü'nde, 10'da Sehic'in hatalı pasında araya giren Zahid, Chatzigiovanis ile topu buluşturdu. Yunan futbolcu, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi. 13'te Chatzigiovanis'in sağdan ortasında, arka direkte Marlon'un şutunda, yine Sehic gole izin vermedi ve devre golsüz bitti.

SEHIC'İ GEÇEMEDİLER
İkinci yarıya ise hızlı başlayan Konya ekibi oldu. 47'de Paz'ın arka direkte boşta kalan Calvo'nun kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 49'da altıpasın gerisinde topla buluşan Beridze'nin şutunda maçın adamı Sehic, yine mutlak golü önledi. 85'te Oğuz'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 90+2'de de Sowe çerçeveyi bulamadı ve İç Anadolu derbisi başladığı gibi golsüz sona erdi.

3 PUANI KAÇIRDIK
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Konyaspor karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Dalcı, "İki hatta üç farklı kazanacağımız maçtan 1 puanla ayrıldık. Bu ligde ses getireceğimizi ilk maçtan gösterdik" dedi.

ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Avrupa yorgunluğuna sığınmayacaklarını ve oyun eksikleri olduğunu belirtti. Palut, "Buradan puansız ayrılabilirdik. Bu maçtan dersler çıkartıp hedefe odaklanmalıyız" diye konuştu.

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