Süperler berabere

Süper Lig ekipleri A.Gücü ile Alanya arasındaki hazırlık maçı 3-3 bitti. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Ankaragücü ve Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık maçında karşılaştı. Ankaragücü'nün gollerini 17'de Beridze, 61'de Atakan, 70'te Ariyibi kaydetti. Alanya'nın golleri ise 3'te Oğuz Aydın, 27 ve 45. dakikalarda Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.
SüperLig ekipleri A.Gücü ile Alanya arasındaki hazırlık maçı 3-3 bitti. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Ankaragücü ve Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık maçında karşılaştı. Ankaragücü'nün gollerini 17'de Beridze, 61'de Atakan, 70'te Ariyibi kaydetti. Alanya'nın golleri ise 3'te Oğuz Aydın, 27 ve 45. dakikalarda Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.