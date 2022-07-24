Haberler Ankaragücü Süperler berabere

Süperler berabere

Süper Lig ekipleri A.Gücü ile Alanya arasındaki hazırlık maçı 3-3 bitti. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Ankaragücü ve Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık maçında karşılaştı. Ankaragücü'nün gollerini 17'de Beridze, 61'de Atakan, 70'te Ariyibi kaydetti. Alanya'nın golleri ise 3'te Oğuz Aydın, 27 ve 45. dakikalarda Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Süperler berabere
Süper Lig ekipleri A.Gücü ile Alanya arasındaki hazırlık maçı 3-3 bitti. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Ankaragücü ve Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık maçında karşılaştı. Ankaragücü'nün gollerini 17'de Beridze, 61'de Atakan, 70'te Ariyibi kaydetti. Alanya'nın golleri ise 3'te Oğuz Aydın, 27 ve 45. dakikalarda Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.
DİĞER
Sibel Can siyah mayosu ile kuğu gibi süzüldü! Emir Sarıgül ile görüntülendikten sonra Sibel Can'dan nispet pozu!
Tartıştığı babasını döverek öldürdü
Gözler Arsenal'da! F.Bahçe gaza bastı
Cimbom'a Alman orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kendimi göstereceğim
12. imza Nurullah'tan
Sosa'nın eski eşinden kötü haber! "Çocuğum kaçırıldı"
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe stoperini Lyon'da buldu! F.Bahçe stoperini Lyon'da buldu! 01:14
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:09
G.Saray Harit'i de bitirdi! İşte ödenecek rakam G.Saray Harit'i de bitirdi! İşte ödenecek rakam 01:00
Kartal'dan tatsız prova! Kartal'dan tatsız prova! 01:00
Abdullah Avcı'dan Transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." Abdullah Avcı'dan Transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." 01:00
Fırtına mağlubiyetle başladı! Fırtına mağlubiyetle başladı! 01:00
Daha Eski
Süper Lig'de 2 haftalık program belli oldu Süper Lig'de 2 haftalık program belli oldu 01:00
G.Saray'da flaş Florian Grillitsch gelişmesi! G.Saray'da flaş Florian Grillitsch gelişmesi! 00:59
Kim'den sonra Szalai de yolcu! Kim'den sonra Szalai de yolcu! 00:59
Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! G.Saray... Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! G.Saray... 00:59
Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda 00:59
Buruk'tan yıldız transfere veto! Buruk'tan yıldız transfere veto! 00:58