12. imza Nurullah'tan

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. Transferin en hareketli kulüplerinden olan sarı- lacivertliler, 12. transferini kaleye yaptı. 11 futbolcusuyla yollarını ayıran, dünyaca ünlü golcüler Jese ve Macheda'yı kadrosuna katan başkent ekibi, kaleye de Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'dan Nurullah Aslan'ı getirdi. Şampiyon Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de bir süredir ilgilendiği 25 yaşındaki, 2.02 boyundaki genç eldivenle satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. 2018-2019 devre arasında transfer olduğu Karadeniz ekibinde gelecek vadeden isimler arasında gösterilen başarılı file bekçisi, geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlılarda 26 maçta forma giydi. Nurullah Aslan, 23 gol yerken, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Ankaragücü, Nurullah Aslan transferini, sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla duyurdu.