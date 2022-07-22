Haberler Ankaragücü 12. imza Nurullah'tan

12. imza Nurullah'tan

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. Transferin en hareketli kulüplerinden olan sarı- lacivertliler, 12. transferini kaleye yaptı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
12. imza Nurullah'tan

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. Transferin en hareketli kulüplerinden olan sarı- lacivertliler, 12. transferini kaleye yaptı. 11 futbolcusuyla yollarını ayıran, dünyaca ünlü golcüler Jese ve Macheda'yı kadrosuna katan başkent ekibi, kaleye de Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'dan Nurullah Aslan'ı getirdi. Şampiyon Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de bir süredir ilgilendiği 25 yaşındaki, 2.02 boyundaki genç eldivenle satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. 2018-2019 devre arasında transfer olduğu Karadeniz ekibinde gelecek vadeden isimler arasında gösterilen başarılı file bekçisi, geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlılarda 26 maçta forma giydi. Nurullah Aslan, 23 gol yerken, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Ankaragücü, Nurullah Aslan transferini, sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla duyurdu.

DİĞER
Akasya Durağı'nın Obayana'sı bakın şimdi ne yapıyor! Siyahi oyuncu Max Bendo'nun son hali ortaya çıktı...
Suçüstü! Ehliyetine el konulan Ece Sükan Bebek’te direksiyon başında yakalandı
Fırtına'da stoper harekatı! Listede 2 isim var
Cimbom'da hedef Thiago Mendes!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Edgar'a Süper Lig'den sürpriz talip!
Ankaragücü iddialı
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest!
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şehir rövanşa bıraktı Şehir rövanşa bıraktı 01:16
Konya fişi çekti Konya fişi çekti 01:14
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest 01:08
Konyaspor turun kapısını araladı! Konyaspor turun kapısını araladı! 00:59
F.Bahçe Joao Pedro'yu KAP'a bildirdi! Bonservis... F.Bahçe Joao Pedro'yu KAP'a bildirdi! Bonservis... 00:59
F.Bahçe'den G.Saray'a Joao Pedro göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Joao Pedro göndermesi! 00:59
Daha Eski
Konyaspor turun kapısını araladı! Konyaspor turun kapısını araladı! 00:59
Başakşehir turu rövanşa bıraktı! Başakşehir turu rövanşa bıraktı! 00:58
Mostafa Mohamed'i resmen Nantes'ta! Mostafa Mohamed'i resmen Nantes'ta! 00:58
Aslan Dubois'yı KAP'a bildirdi! Aslan Dubois'yı KAP'a bildirdi! 00:58
G.Saray'da gözde isim Mounie! G.Saray'da gözde isim Mounie! 00:55
Spor Toto 1. Lig'de play-off sistemi değişti! Spor Toto 1. Lig'de play-off sistemi değişti! 00:55