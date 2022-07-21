Haberler Ankaragücü TRANSFER HABERİ: Edgar'a Süper Lig'den sürpriz talip!

TRANSFER HABERİ: Edgar'a Süper Lig'den sürpriz talip!

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından MKE Ankaragücü, Portekizli savunma oyuncusu Edgar Ie'nin peşine düştü. Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen başkent ekibinin, 28 yaşındaki futbolcuya yakın ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:50
TRANSFER HABERİ: Edgar'a Süper Lig'den sürpriz talip!

Trabzonspor'da geçen sezon sağ diz ön çapraz bağı kopan ve ameliyat olan Portekizli futbolcu Edgar Ie için bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre; Portekizli futbolcuya Ankaragücü'nün talip olduğu iddia edildi.

ALTAY MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Geçen sezon 18. haftada oynanan Altay maçında sakatlan futbolcu ile bordo-mavililer karşılıklı anlaşmayla sözleşmeyi feshetti.

Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcuya başkent ekibi ilgi gösteriyor.

Şu ana kadar 12 transfer yapan Ankaragücü, Edgar'ı da alırsa 13. oyuncuya imza atmış olacak. Mustafa Dalcı ve öğrencileri, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor.

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