TRANSFER HABERİ | Ankaragücü Samsunspor'dan Nurullah Aslan'ı kiraladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü kalesini güçlendirdi. Samsunspor'da forma giyen filebekçi Nurullah Aslan ile satın alma opsiyonlu kiralayarak kaleci transferini gerçekleştirdi.

Ankaragücü resmi hesabından transferi duyurdu;

Geçtiğimiz günlerde Nurullah Aslan Samsunspor'a şu sözlerle veda etmişti;

Nurullah Aslan'ın veda paylaşımı ise şöyle: ''Sizlere veda etmenin zorluğunu dile getirebilmek mümkün değil. Beni ben yapan Samsunsporuma Atatürk'lü armaya ve büyük Samsunpor taraftarına Büyük Başkan Yüksel Yıldırım' a aileme ve beni destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Yeni başlayacağım macera da sizlerin desteğini arkamda hissedeceğimi biliyorum ve bu duygularla sizlere veda ediyorum. Saygılarımla'' ifadelerini kullandı.