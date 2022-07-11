Haberler Ankaragücü Ankaragücü'ne 4 transfer

Ankaragücü'ne 4 transfer

Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü’nde teknik direktör Mustafa Dalcı transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dalcı, “Şu ana kadar yapmış olduğumuz transferler, tamamen istediğimiz transferler. Santrfor ve stoper bölgesine, orta sahaya ve bir de kaleye takviye yapıp transferi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Ankaragücü'ne 4 transfer
Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dalcı, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz transferler, tamamen istediğimiz transferler. Santrfor ve stoper bölgesine, orta sahaya ve bir de kaleye takviye yapıp transferi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Son dakika: Galatasaray'ın orta sahasına 2 yıldız birden! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin takım arkadaşları geliyor...
Mersin'de şoförün ihmali ölüm getirdi! Kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Fırtına'dan stoper hamlesi! İlk teklif sunuldu
Gueye'de gözler Campos'ta! Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jese Rodriguez şehre geldi! İşte ilk sözleri
Kayseri kampı daha önemli
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İdmana çıktı İdmana çıktı 06:31
Fener havalarda! Fener havalarda! 00:31
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! 00:31
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:28
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:26
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:59
Daha Eski
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:58
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:37
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:34
Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada 23:29