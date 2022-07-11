Ankaragücü'ne 4 transfer

Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü’nde teknik direktör Mustafa Dalcı transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dalcı, “Şu ana kadar yapmış olduğumuz transferler, tamamen istediğimiz transferler. Santrfor ve stoper bölgesine, orta sahaya ve bir de kaleye takviye yapıp transferi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dalcı, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz transferler, tamamen istediğimiz transferler. Santrfor ve stoper bölgesine, orta sahaya ve bir de kaleye takviye yapıp transferi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.