Haberler Ankaragücü Ön liberoya Poko

Ön liberoya Poko

Transferin hareketli kulübü Ankaragücü, ön libero takviyesi için rotasını yurt içine çevirdi. Sarı- lacivertlilerin, Spor Toto 1. Lig'e düşen Altay'la kontratı biten Gabonlu Poko'nun peşinde olduğu öğrenildi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Ön liberoya Poko
Transferin hareketli kulübü Ankaragücü, ön libero takviyesi için rotasını yurt içine çevirdi. Sarı- lacivertlilerin, Spor Toto 1. Lig'e düşen Altay'la kontratı biten Gabonlu Poko'nun peşinde olduğu öğrenildi. Katar'dan taliplerin olduğu belirtilen 29 yaşındaki dinamonun Süper Lig'de kalmak istediği ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğü bildirildi. Poko, geçen sezon 30 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.
DİĞER
‘Kim Milyoner Olmak İster’de şarkıcı olmak isteyen yarışmacı müzik sorusunda neredeyse eleniyordu! İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru!
İstanbul'da alkollü yakalanan sürücü basın mensuplarına tepki gösterdi
Anlaşma sağlandı! İsviçreli yıldız Kartal oluyor
Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Morutan kararı
4 transferle kapatacağız
Ünlü YouTuber Technoblade hayatını kaybetti!
1 Temmuz BİM Kataloğu 2022 | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
SİGARAYA ZAM | Temmuz ayında sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! 06:28
Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! 04:11
Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! 04:11
Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! 04:11
Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! 04:08
Arda Akbulut Bandırmaspor'da! Arda Akbulut Bandırmaspor'da! 01:44
Daha Eski
Arda Akbulut Bandırmaspor'da! Arda Akbulut Bandırmaspor'da! 01:44
G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya 00:51
G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya 00:50
Fenerbahçe'den Sörloth seferi Fenerbahçe'den Sörloth seferi 00:47
12’den vurduk 12’den vurduk 00:37
Aslan Kazımcan Aslan Kazımcan 00:31