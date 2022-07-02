Ön liberoya Poko

Transferin hareketli kulübü Ankaragücü, ön libero takviyesi için rotasını yurt içine çevirdi. Sarı- lacivertlilerin, Spor Toto 1. Lig'e düşen Altay'la kontratı biten Gabonlu Poko'nun peşinde olduğu öğrenildi.
Transferinhareketli kulübü Ankaragücü, ön libero takviyesi için rotasını yurt içine çevirdi. Sarı- lacivertlilerin, Spor Toto 1. Lig'e düşen Altay'la kontratı biten Gabonlu Poko'nun peşinde olduğu öğrenildi. Katar'dan taliplerin olduğu belirtilen 29 yaşındaki dinamonun Süper Lig'de kalmak istediği ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğü bildirildi. Poko, geçen sezon 30 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.