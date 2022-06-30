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A.Gücü tam gaz

Ligin yeni ekibi sarı-lacivertliler, 2020-21’de Trabzonspor’da kiralık oynayan sol bek Marlon ve Tuzlaspor’un 21 yaşındaki ön liberosu Diack’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
A.Gücü tam gaz
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü; dünyaca ünlü Real Madrid ve PSG'li eski golcü Jese, Yunan sağ kanat Chatzigiovanis, Gürcü sol kanat Beridze, Portekizli maestro Pedrinho, sağ bek Oğuz Ceylan, sol kanat Fıratcan Üzüm ve kaleci Doğukan Kaya'nın ardından iki transfer yapmaya daha hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, daha önceden anlaşmaya vardığı Trabzonspor'un 25 yaşındaki eski sol beki Marlon Xavier'le 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Başkent temsilcisi, Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Tuzlaspor'da ter döken 21 yaşındaki ön libero Lamine Diack'ı da kadrosuna katacak. Resmi açıklamaların yapılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

7 MAÇTIR OYNAMIYOR

Brezilya ekibi Fluminense ile olan kontratı 31 Aralık'ta sona erecek olan Marlon, ülkesinde devam eden sezonda Fluminense'de 7 maçta oynarken, son 7 lig karşılaşmasında ise forma giymedi. 2020-2021 sezonunda Fluminense ve Trabzonspor formalarıyla 51 karşılaşmada boy gösterdi ve 4 asist katkısı sağlamayı başardı. Diack ise geçen sezon başında Makedonya'nın Shkupi takımından transfer olduğu Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor'da dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki dinamo, mavi-beyazlılarda forma giydiği 35 karşılaşmada 2 gol, 3 asist katkısı sağladı. Ön liberonun yanı sıra orta sahada da görev alabiliyor.

Transferin hareketli kulüplerinden Ankaragücü, geçen sezon başında transfer olduğu Hatayspor'dan ayrılan bonservisi elindeki, Fatih Kurucuk'la da görüşüyor. Yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve 24 yaşındaki savunmacıyla imzanın an meselesi olduğu öğrenildi. Bucaspor altyapısından yetişen 1.92 boyundaki genç stoper, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da 31 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

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