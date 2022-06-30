A.Gücü tam gaz

7 MAÇTIR OYNAMIYOR
Brezilya ekibi Fluminense ile olan kontratı 31 Aralık'ta sona erecek olan Marlon, ülkesinde devam eden sezonda Fluminense'de 7 maçta oynarken, son 7 lig karşılaşmasında ise forma giymedi. 2020-2021 sezonunda Fluminense ve Trabzonspor formalarıyla 51 karşılaşmada boy gösterdi ve 4 asist katkısı sağlamayı başardı. Diack ise geçen sezon başında Makedonya'nın Shkupi takımından transfer olduğu Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor'da dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki dinamo, mavi-beyazlılarda forma giydiği 35 karşılaşmada 2 gol, 3 asist katkısı sağladı. Ön liberonun yanı sıra orta sahada da görev alabiliyor.
Transferin hareketli kulüplerinden Ankaragücü, geçen sezon başında transfer olduğu Hatayspor'dan ayrılan bonservisi elindeki, Fatih Kurucuk'la da görüşüyor. Yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve 24 yaşındaki savunmacıyla imzanın an meselesi olduğu öğrenildi. Bucaspor altyapısından yetişen 1.92 boyundaki genç stoper, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da 31 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.
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