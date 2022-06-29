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Jese Ankaragücü’nde

Başkent ekibi, son olarak Las Palmas’ta forma giyen 29 yaşındaki İspanyol golcüyü renklerine kattı. Dünyaca ünlü yıldız Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Jese Ankaragücü’nde

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertliler, son olarak İspanya'da Las Palmas forması giyen forvet oyuncusu Jese Rodriguez'i transfer ettiğini dün sosyal medyadan duyurdu. Hazırlanan video ile 29 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayan Ankaragücü'nün transferi çok ses getirecek cinstendi. Ankaragücü, Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken imza törenine başkan Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Emre Yıldız katıldı.

313 MAÇTA 72 GOL

Real Madrid altyapısında yetişen ve Ağustos 2016'da 25 milyon euro bonservisle PSG'ye imza atan İspanyol forvet, devam eden süreçte Las Palmas, Stoke City, Real Betis, Sporting'de kiralık oynadı. Şubat 2021'de Las Palmas'a imza atan ve sezonun bitmesiyle sözleşmesi sona eren Jese'nin kariyerinde tam 12 kupa bulunuyor. 5 kez İspanya U21 Milli Takımı'nda oynayan Jese, kariyerinde 313 resmi maçta 72 gol atıp, 45 asist yaptı.

Real Madrid'de iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Real ve PSG kariyerinde tam 12 kupa kazandı. 2012 U19 Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı olmuştu.

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