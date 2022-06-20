Marlon’da imza yakın

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü Yunan sağ kanat Chatzigiovanis, Gürcü sol kanat Beridze ve sağ bek Oğuz Ceylan'ın ardından bir transfere daha hazırlanıyor. Başkent ekibi, şampiyon Trabzonspor'da 2020-21'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki sol bek Marlon Rodrigues'le imza aşamasına geldi. Brezilya ekibi Fluminense ile olan kontratı 31 Aralık'ta sona erecek genç savunmacı, alacaklarından vazgeçip sarı-lacivertlilere imza atmak için gün sayıyor. Kulüpler arasında ufak pürüzler kaldığı ve imzanın an meselesi olduğu öğrenildi.

4 MAÇTIR OYNAMIYOR

Ankaragücü'nün transferi için büyük uğraş verdiği genç sol bek Marlon, Brezilya'da devam eden sezonda Fluminense'de 7 maçta oynarken, son 4 lig karşılaşmasında ise kadroda yer almadı. 2020-2021 sezonunda Fluminense ve Trabzonspor formalarıyla 51 karşılaşmada boy gösterdi ve 4 asist katkısı sağlamayı başardı.