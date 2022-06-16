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Pedrinho A.Gücü’nde

Ankaragücü, F.Bahçe'nin de ilgilendiği Portekiz'de Gil Vicente'nin 14 asist yapan 29 yaşındaki yıldız maestrosuyla 2 yıllık imza attı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Pedrinho A.Gücü’nde

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, kadrosunu takviye etmeyi sürdürüyor. 11 oyuncusuyla yollarını ayıran başkent ekibi, Yunan sağ kanat Chatzigivonais, Gürcü sol kanat Beridze ve sağ bek Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, orta saha için rotasını Portekiz'e çevirdi. Ankara ekibi, Gil Vicente'den Pedrinho için düğmeye bastı. Başkan Faruk Koca'nın, "Pedrinho'nun transferinde ufak bir pürüz var, onu aşmaya çalışıyoruz. Bugün- yarın resmi duyurumuzu yaparız diye düşünüyorum" diye müjde verdiği transfer gerçekleşti. Ankaragücü, sosyal medya hesabından bir video ile 29 yaşındaki Pedrinho'yla 2 yıllık imza attığını duyurdu.

SEZONUN EN İYİ 11'İNE SEÇİLDİ

Portekiz'de geçen sezon 34 maçın 33'ünde ilk 11'de oynayan Pedrinho, asistleriyle dikkat çekti. Pedrinho, ligde Benficalı Silva'dan (15) sonra en fazla gol pası veren isim olurken, 14 gole katkı yaparak kariyerinin zirvesine çıktı. Gil Vicente'nin ligi 5. bitirerek Konferans Ligi'ne kalmasında da da başrol oynayan Pedrinho, Portekiz'de sezonun "En iyi 11'i"ne seçildi.

Portekizli yıldız, geçen sezon 37 maçta 1 gol, 14 asist katkısı sağlayarak, takımının 5. sırayı almasında büyük pay sahibi oldu.

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