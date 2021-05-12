Ankaragücü'nden acı veda

Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Ankaragücü, rakibinin Hadergjonaj, Anıl ve Feyzi ile bulduğu gollere engel olamadı. Sarı-lacivertliler, üç yıl önce geldiği Süper Lig’e veda etti.
Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti. Lige tutunabilmesi için Kasımpaşa deplasmanından mutlak galibiyetle dönmesi gereken sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 mağlup oldu. Diğer tarafta Kayserispor Başakşehir ile berabere kalınca son haftaya 3 puan farkla giren Ankaragücü'nün ikili ve üçlü averaja göre düşmesi kesinleşti. Mücadeleye tutuk başlayan Ankaragücü, 9'uncu dakikada Florent Hadergjonaj'in penaltı golüyle 1-0 geriye düştü. 13'te Isaac Thelin'in pasında topu ağlara gönderen Anıl Koç, Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçirirken Ankaragücü'nün hayallerini yıktı. 85'de Badji'nin golüyle başkent ekibi beraberlik için umutlansa da 90'da Feyzi Kasımpaşa'yı 3-1'lik galibiyete taşıdı. Kayseri, ikili averajda Kayserispor'a karşı (0-1 ve 0-0)dezavantajlı durumda. Haftaya Kayseri kaybeder, Gençler ve A.Gücü kazanırsa üçlü averaja gidiiyor. Orada da A.Gücü düşüyor!
38 puanlı Ankaragücü, kendinden 3 puan öndeki Kayserispor'a karşı ikili averajda dezavantajlı durumda. Yani iki takım kafa kafaya kalırsa iki Ankaragücü lige veda edecek. Üçlü averaja bakıldığında da Ankaragücü attığı gol az olduğu için lige veda ediyor.
KARAMAN: ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜZ
Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk göreve geldiği dönemde çok iyi bir seri yakaladıklarını ama sonrasında kötü bir döneme girdiklerini belirterek, "Ankaragücü büyük bir camia. Çok ama çok üzgünüz. Mucizeyi başarmak istedik ama olmadı. Ankaragücü düştüğü yerden kalkmasını bilir" dedi.