Son dakika spor haberleri: MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip penaltı itirazlarında bulundu. 28. dakikada Paintsil'in vuruşu Ozan Tufan'a çarparak kornere çıktı. Başkent ekibi, topun Ozan Tufan'ın eline çarparak dışarı çıktığı yönünde itirazlarda bulundu. Mücadelenin hakemi Aydınus oyunu devam ettirdi.
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