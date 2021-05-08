Haberler MKE Ankaragücü Son dakika spor haberleri: MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberleri: maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon

, Süper Lig'in 40. haftasında ile kozlarını paylaştı. ekibi mücadelenin 28. dakikasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi. 'in vuruşunda topun 'ın elinden dışarı çıktığı yönünde itirazlarda bulunan Başkent ekibi aradığını bulamadı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:42
Son dakika spor haberleri: MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon

'in 40. haftasında sahasında 'yi konuk etti. 'nda oynanan mücadelede hakem düdük çaldı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip penaltı itirazlarında bulundu. 28. dakikada 'in vuruşu 'a çarparak kornere çıktı. ekibi, topun Ozan Tufan'ın eline çarparak dışarı çıktığı yönünde itirazlarda bulundu. Mücadelenin hakemi Aydınus oyunu devam ettirdi.

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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