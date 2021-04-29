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Ankaragücü - Gaziantep FK | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 20:28
Ankaragücü - Gaziantep FK | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem yönetiyor.


ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Gaziantep FK maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: , Pinto, Kulusic, , , , , , , Endri Çekici, Embiya Ayyıldız

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, , , , , , , Mirallas, Muhammet Demir, Dicko

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