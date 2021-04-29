Ankaragücü - Gaziantep FK | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Gaziantep FK maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kulusic, Sarlija, Kitsiou, Atilla Turan, Alper Potuk, İbrahim Akdağ, Lukasik, Endri Çekici, Embiya Ayyıldız
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Miranda, Güray, Maxim, Vetrih, Mirallas, Muhammet Demir, Dicko