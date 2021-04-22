Ankaragücü 1-1 çıkıyor

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren iki takımın maçında Ankaragücü, Denizlispor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada perdeyi Horoz açtı. 7. dakikada kaleyi sol çaprazdan gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşun başına geçen Rodallega, topu sağ üst direkle yan direğin birleştiği noktadan ağlara yolladı: 0-1. 35. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Alper Potuk'un sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Kitsiou altıpasın önünde düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1. 77'de Orkan Çınar'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Lobjanidze, net golü kaçırdı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Beşiktaş'a karşı 2-0'dan geri gelen ve 1 puan çıkaran Ankaragücü puanını 38'e yükseltip ateş hattından bir adım daha uzaklaştı. Denizli ise son sıraya demir attı.