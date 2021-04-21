MKE Ankaragücü - Denizlispor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmalarında MKE Ankaragücü sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması alt sıraları yakından ilgilendiriyor.

Nefesleri kesecek maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;





İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Pinto, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Paulo, İbrahim Akdağ, Endri, Emre Güral, Alper Potuk, Paintsil.

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Özer, Leismann, Oğuz, Sakıb, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Tusha, Rodallega.