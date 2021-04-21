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- Denizlispor | CANLI

'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmalarında sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Nefesleri kesecek maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:57 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:59
MKE Ankaragücü - Denizlispor | CANLI

'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmalarında sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması alt sıraları yakından ilgilendiriyor.

Nefesleri kesecek maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;



İLK 11'LER

: , , , Kulusic, Kitsiou, , , Endri, , , Paintsil.

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Özer, , Oğuz, , , Murawski, , Mesanovic, Tusha, .

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