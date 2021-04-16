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Son dakika spor haberleri: maçında Paintsil ve arasında penaltı anlaşmazlığı!

ile MKE , 'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Başkent ekibi duraklama dakikalarında penaltıdan bulduğu golle puanı kurtarırken penaltı esnasında Paintsil ve arasında anlaşmazlık yaşandı. İşte detaylar...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 21:23 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 21:29
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Ankaragücü maçında Paintsil ve Emre Güral arasında penaltı anlaşmazlığı!

'ın MKE 'nü konuk ettiği 'in 35. hafta maçında deplasman ekibinin duraklama dakikalarında kazandığı penaltıyı kimin atacağı konusunda anlaşmazlık yaşandı.

90+1'inci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. 'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Paintsil, 'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Paintsil ve penaltı atışını kullanmak için harekete geçerken ufak bir anlaşmazlık yaşandı. İlk penaltı atışını gole çeviren Paintsil yeniden topun başına geçti ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

PAINTSIL'DEN PENALTI YORUMU!
Takımının kazandığı 2 penaltıyı da gole çeviren Paintsil, "Çok yüksek bir özgüvene sahiptim, penaltıyı kullanmak isteyen kişilerin başında geliyordum. Gol attığım için mutluyum ancak önemli olan bir puanla Ankara'ya dönmek" ifadelerini kullandı.


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