Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Ankaragücü maçında Paintsil ve Emre Güral arasında penaltı anlaşmazlığı!

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasman ekibinin duraklama dakikalarında kazandığı penaltıyı kimin atacağı konusunda anlaşmazlık yaşandı.

90+1'inci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. İbrahim Akdağ'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Paintsil, Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

Paintsil ve Emre Güral penaltı atışını kullanmak için harekete geçerken ufak bir anlaşmazlık yaşandı. İlk penaltı atışını gole çeviren Paintsil yeniden topun başına geçti ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

PAINTSIL'DEN PENALTI YORUMU!

Takımının kazandığı 2 penaltıyı da gole çeviren Paintsil, "Çok yüksek bir özgüvene sahiptim, penaltıyı kullanmak isteyen kişilerin başında geliyordum. Gol attığım için mutluyum ancak önemli olan bir puanla Ankara'ya dönmek" ifadelerini kullandı.



