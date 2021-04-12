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Derbide !

, G.Birliği’ni 2-1 yendi. Hikmet Karaman ile 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı, ateş hattının üzerinde yer aldı

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:32 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Derbide Ankaragücü!
Ligde düşmeme mücadelesi veren iki başkent ekibi derbide karşılaştı. İlk yarısı golsüz biten mücadelede sarı-lacivertliler, 55'te Emre'nin kaleciyle karşı karşıya şutuna defansın ayak koymasıyla mutlak golü kaçırdı. Emre, 66'da bu sefer şık bir frikik golüyle takımını öne geçirdi. Hemen 4 dakika sonrasında Çekiçi'nin yerden şutu kaleci Nordfeldt'ten sekti ve Arda'ya çarpan top ağlarla buluştu. 2-0. 75'te Stancu farkı bire indirdi ancak kalan sürede skoru koruyan A.Gücü, kritik maçtan 3 puanla ayrılıp ligde kalma yolunda umutlandı. G.Birliği, 4 maç sonra kaybederken, yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.
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