Derbide Ankaragücü!

Ligde düşmeme mücadelesi veren iki başkent ekibi derbide karşılaştı. İlk yarısı golsüz biten mücadelede sarı-lacivertliler, 55'te Emre'nin kaleciyle karşı karşıya şutuna defansın ayak koymasıyla mutlak golü kaçırdı. Emre, 66'da bu sefer şık bir frikik golüyle takımını öne geçirdi. Hemen 4 dakika sonrasında Çekiçi'nin yerden şutu kaleci Nordfeldt'ten sekti ve Arda'ya çarpan top ağlarla buluştu. 2-0. 75'te Stancu farkı bire indirdi ancak kalan sürede skoru koruyan A.Gücü, kritik maçtan 3 puanla ayrılıp ligde kalma yolunda umutlandı. G.Birliği, 4 maç sonra kaybederken, Ankaragücü yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.