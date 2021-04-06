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Önemli olan takımdaşlık

'ın gelişiyle ligde kalma yolunda umutlanan , galibiyetinin mutluluğunu yaşıyor.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:55 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Önemli olan takımdaşlık

, sarı-lacivertlilerin son haftalardaki çıkışı konusunda 'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, " maçını kazandık ve mutluyuz. Fakat hiçbir şey bitmiş değil, şu anda maçına odaklandık. Antalyaspor maçında Borven'in gol atması önemli fakat en önemlisi Borven gol attıktan sonra 'nin onunla birlikte sevinmesi. 'nde göreve gelmeden önce Badji ilk 11 oynuyordu, Borven yedek kalıyordu. Önemli olan takımdaşlık duygusu. İşimize odaklanacağız ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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