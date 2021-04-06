Hikmet Karaman, sarı-lacivertlilerin son haftalardaki çıkışı konusunda Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Antalyaspor maçını kazandık ve mutluyuz. Fakat hiçbir şey bitmiş değil, şu anda Konyaspor maçına odaklandık. Antalyaspor maçında Borven'in gol atması önemli fakat en önemlisi Borven gol attıktan sonra Badji'nin onunla birlikte sevinmesi. Ankaragücü'nde göreve gelmeden önce Badji ilk 11 oynuyordu, Borven yedek kalıyordu. Önemli olan takımdaşlık duygusu. İşimize odaklanacağız ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.