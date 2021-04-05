Haberler MKE Ankaragücü A.Gücü’nün inadı sürüyor!

A.Gücü’nün inadı sürüyor!

'de kalmak için mücadele veren , 'u konuk ettiği mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 20:34 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
A.Gücü’nün inadı sürüyor!

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 82. dakikasında 'nun soldan yaptığı ortaya nefis bir kafa vuran Börven takımına galibiyeti getirdi: 1-0. 'la son 5 maçından 4. galibiyetini çıkartan sarılacivertliler, puanını da 32'ye yükseltti. ise 39 puanda kaldı.

KARAMAN: ZEVK ALDIM
A.Gücü teknik direktörü Hikmet Karaman, '''ne 4. gelişim. Çok farklı bir duygu. Kimyamız uyuşuyor. 'nin ruhu başka. Önemli olan, oynadığımız maçların bazı bölümlerinden zevk aldım'' dedi.

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