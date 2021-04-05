A.Gücü’nün inadı sürüyor!

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 82. dakikasında Pinto'nun soldan yaptığı ortaya nefis bir kafa vuran Börven takımına galibiyeti getirdi: 1-0. Hikmet Karaman'la son 5 maçından 4. galibiyetini çıkartan sarılacivertliler, puanını da 32'ye yükseltti. Antalya ise 39 puanda kaldı.

KARAMAN: ZEVK ALDIM

A.Gücü teknik direktörü Hikmet Karaman, ''Ankaragücü'ne 4. gelişim. Çok farklı bir duygu. Kimyamız uyuşuyor. Beştepe'nin ruhu başka. Önemli olan, oynadığımız maçların bazı bölümlerinden zevk aldım'' dedi.