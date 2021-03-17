Haberler MKE Ankaragücü Ankaragücü Trabzonspor maçına hazırlanıyor!

maçına hazırlanıyor!

Spor Toto 'de takımın başına 'ın gelmesinin ardından çıkışa geçen ve küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen , ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:06
Ankaragücü Trabzonspor maçına hazırlanıyor!

, 'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı organizasyonlar üzerinde duran futbolcular, antrenmanı soğuma hareketleriyle tamamladı.

Tedavisi tamamlanan kaleci , antrenmanın tamamında yer alırken, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

maçının ikinci yarısında sol kasığındaki ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen 'un ise tedavisine devam edildi.

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