Ankaragücü Trabzonspor maçına hazırlanıyor!

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve şut çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı organizasyonlar üzerinde duran futbolcular, antrenmanı soğuma hareketleriyle tamamladı.
Tedavisi tamamlanan kaleci Korcan Çelikay, antrenmanın tamamında yer alırken, Daniel Lukasik kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Göztepe maçının ikinci yarısında sol kasığındaki ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Alper Potuk'un ise tedavisine devam edildi.