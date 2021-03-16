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'a kitlendi

yönetiminde 3’te 3 yapan A.Gücü’nde Başkan Fatih Mert, “Aynı ciddiyetle maçına hazırlanacağız. Oraya da puanlar için gideceğiz” dedi

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:55 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Trabzon'a kitlendi
Ligde 5 maçtır yenilmeyen 'yi 3-0 mağlup eden 'nde keyifler yerinde. yönetiminde son 3 maçını da kazanan başkent ekibi, gözünü deplasmanına çevirdi. Önlerinde 12 maçın daha olduğunu vurgulayan Başkan Fatih Mert, "Düşme hattının bir üst basamağına çıktık. İşimiz bitmedi. Aynı ciddiyetle Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Oraya da puanlar için gideceğiz" diye camiaya umut dağıttı. Başarılarında büyük pay sahibi olan Hikmet Karaman'ı çok uzun yıllardır tanıdığının altını çizen Başkan Mert, "Kendisi tekliften sonra bana 'Çok hırslıyım ve yeni bir çıkışı Ankaragücü'nde yapmak istiyorum' dedi. Hocanın böyle bir çıkış yakalayacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.
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