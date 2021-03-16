Trabzon'a kitlendi

Ligde 5 maçtır yenilmeyen Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Ankaragücü'nde keyifler yerinde. Hikmet Karaman yönetiminde son 3 maçını da kazanan başkent ekibi, gözünü Trabzonspor deplasmanına çevirdi. Önlerinde 12 maçın daha olduğunu vurgulayan Başkan Fatih Mert, "Düşme hattının bir üst basamağına çıktık. İşimiz bitmedi. Aynı ciddiyetle Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Oraya da puanlar için gideceğiz" diye camiaya umut dağıttı. Başarılarında büyük pay sahibi olan Hikmet Karaman'ı çok uzun yıllardır tanıdığının altını çizen Başkan Mert, "Kendisi tekliften sonra bana 'Çok hırslıyım ve yeni bir çıkışı Ankaragücü'nde yapmak istiyorum' dedi. Hocanın böyle bir çıkış yakalayacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.