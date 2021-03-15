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Karaman’la şov

’la şaha kalkan başkent ekibi, Borven (2) ve Çekiçi’yle coştu. 3’te 3’le ligde kalma yolunda umutlandı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 23:20 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Karaman’la Ankaragücü şov

Hikmet Karaman yönetiminde kurtuluş ateşini yakan , bu ateşi karşısında da harladı. Sarı-lacivertliler 5 maçtır namağlup başkente gelen ekibini, 3 golle yenerek önemli bir galibiyetin altına imza attı. Karaman'ın öğrencileri ilk yarıyı Norveçli santrforu Borven'in golüyle önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oynayan Ankaragücü, 'nun asistleriyle coştu. 60'ta Borven kendisinin ve takımının 2. golünü ağlara gönderdi. 63'te Çekiçi sonucu ilan etti: 3-0. Ligde 3'te 3 yapan , ligde kalma yolunda umut dağıttı.

HENÜZ BİR ŞEY BİTMEDİ
Ankaragücü Teknik Direktörü , futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi. "Futbolcularımla gururluyuz, güçlüyüz çünkü, Ankaragüçlüyüz, başkentliyiz. Bu önemli bir parola" diyen Karaman, "Henüz bir şey bitmedi. Çalışmaya, 3'er puan almaya devam" dedi.

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