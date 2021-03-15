Karaman’la Ankaragücü şov

Hikmet Karaman yönetiminde kurtuluş ateşini yakan Ankaragücü, bu ateşi Göztepe karşısında da harladı. Sarı-lacivertliler 5 maçtır namağlup başkente gelen İzmir ekibini, 3 golle yenerek önemli bir galibiyetin altına imza attı. Karaman'ın öğrencileri ilk yarıyı Norveçli santrforu Borven'in golüyle önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oynayan Ankaragücü, Kitsiou'nun asistleriyle coştu. 60'ta Borven kendisinin ve takımının 2. golünü ağlara gönderdi. 63'te Çekiçi sonucu ilan etti: 3-0. Ligde 3'te 3 yapan Ankara temsilcisi, ligde kalma yolunda umut dağıttı.



HENÜZ BİR ŞEY BİTMEDİ

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi. "Futbolcularımla gururluyuz, güçlüyüz çünkü, Ankaragüçlüyüz, başkentliyiz. Bu önemli bir parola" diyen Karaman, "Henüz bir şey bitmedi. Çalışmaya, 3'er puan almaya devam" dedi.