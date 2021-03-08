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Vazgeçmek yok

Düşmeme mücadelesi veren ekibi, ’un golüyle ligin flaş ekiplerinden ’ü de mağlup etti. yönetiminde 5 maçta 8 puan topladı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 23:21 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Vazgeçmek yok

'de var olma savaşı veren , galibiyetini, 'le perçinledi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Gümrük'ü 2. devrede 'un attığı golle yenerek, üst üste 2. galibiyetini elde etti. İlk yarıda ekibinde , temsilcisinde Çekiçi, çerçeveyi bulamadı.

3 YIL SONRA SİFTAH
İkinci yarıda golü bulan taraf 'ın öğrencileri oldu. 54'te Lobjanidze'nin pasında, Alper Potuk ağları sarstı. 29 yaşındaki orta saha ligde en son golünü 3 Şubat 2018'de 'de oynarken 'ne atmıştı. Ankaragücü, 1-0 galip gelerek ligde kalma yolunda umutlandı. Evinde son 7 maçında 4. yenilgisini alan Gümrük'ün galibiyeti hasreti ise 2 maça çıktı.

44 PUANA 'ELHAMDÜLİLLAH' DERİZ
Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, K.Gümrük karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Ligde kalmak için 44 puanın yeterli olacağını vurgulayan Karaman, "44 puana '' deriz. Yemeği çok güzel yiyince diyoruz ya bunu, 42 puanlar da buna eklenebilir ama 44 puan bütün takımı rahatlatır" dedi.

POTUK SÖZÜNÜ TUTTU
Karagümrük galibiyetini getiren golü atan Alper Potuk için Başkan Fatih Mert, kendisine ve Hikmet Karaman'a verdiği sözleri hatırlattı. Başkan Mert, "Hocamız Alper ile 2 hafta önce görüştü. Alper'e buradan milli takıma gitmesi ve bu takıma faydalı olması gerektiğini söyledi" diye konuştu.

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