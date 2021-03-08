Vazgeçmek yok

Spor Toto Süper Lig'de var olma savaşı veren Ankaragücü, Galatasaray galibiyetini, Karagümrük'le perçinledi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Gümrük'ü 2. devrede Alper Potuk'un attığı golle yenerek, üst üste 2. galibiyetini elde etti. İlk yarıda İstanbul ekibinde Castro, başkent temsilcisinde Çekiçi, çerçeveyi bulamadı.



3 YIL SONRA SİFTAH

İkinci yarıda golü bulan taraf Hikmet Karaman'ın öğrencileri oldu. 54'te Lobjanidze'nin pasında, Alper Potuk ağları sarstı. 29 yaşındaki orta saha ligde en son golünü 3 Şubat 2018'de Fenerbahçe'de oynarken Gençlerbirliği'ne atmıştı. Ankaragücü, 1-0 galip gelerek ligde kalma yolunda umutlandı. Evinde son 7 maçında 4. yenilgisini alan Gümrük'ün galibiyeti hasreti ise 2 maça çıktı.



44 PUANA 'ELHAMDÜLİLLAH' DERİZ

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, K.Gümrük karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Ligde kalmak için 44 puanın yeterli olacağını vurgulayan Karaman, "44 puana 'Elhamdülillah' deriz. Yemeği çok güzel yiyince diyoruz ya bunu, 42 puanlar da buna eklenebilir ama 44 puan bütün takımı rahatlatır" dedi.



POTUK SÖZÜNÜ TUTTU

Karagümrük galibiyetini getiren golü atan Alper Potuk için Başkan Fatih Mert, kendisine ve Hikmet Karaman'a verdiği sözleri hatırlattı. Başkan Mert, "Hocamız Alper ile 2 hafta önce görüştü. Alper'e buradan milli takıma gitmesi ve bu takıma faydalı olması gerektiğini söyledi" diye konuştu.