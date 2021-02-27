Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Joseph Paintsil'e tepki! "Takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok"

Süper Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor karşısında 1-0 öne geçmelerine rağmen karşılaşmayı 4-1 kaybeden MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karaman, maçta kırmızı kart gören Joseph Paintsil'i isim vermeden eleştirip, "Oyuna iyi başladık, golü bulduk. Golden sonraki dakikalardaki oyunumuz istediğimiz gibi değildi, biraz daha topu ayağımızda tutup, biraz daha pas, oyunda genişlik, derinlik oynayabilirdik. Yediğimiz golde üç tane oyuncumuz durup hakemden faul istiyor, yani o pozisyon gitti, akabinde gol oldu. Maçın en önemli püf noktası bir yediğimiz kırmızı kart, takımı 10 kişi bırakmak, doğru kırmızı, aynı olayı Kayseri maçında ve burada yaptık ve iki tane penaltı yaptırdık. İki penaltıda çok gereksiz bir aksiyon. Dolayısıyla Hatayspor ligde konumu ve oynadığı oyun olarak iki penaltı birde 10 kişi kalırsanız çok zorluk yaşarsınız. Ama buna rağmen oyun 3-1 olduktan sonra 3-2'ye getirsek belki rakibi tedirgin edip, maçı başka yere götürebilirdik.Biz ateş çemberinin içerisinde olan bir takımız. Takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele bu gibi maçlarda iki penaltı yaptırma lüksümüz yok. Ama maalesef bunlar oluyor." dedi.

Karaman sözlerini şöyle sürdürdü: "Mutlak suretle önümüzdeki haftalarda bu puan kaybını telafi etmek zorundayız, rakip kim olursa olsun. Önümüzdeki hafta içinde Karagümrük ve Galatasaray maçlarımız var. Bunları telafi etmek zorundayız. Böyle basit bireysel hata yapmazsak, bugün iki penaltı ve kırmızı kart olmazsa bu maç başka yerlere gider. Oyunun ilk 20 dakikasında onu gösterdik. Dolayısı ile çalışacağız, daha farklı şeyler uygulayacağız. Hatayspor'u da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum"