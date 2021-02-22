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Teknik Direktörü : Hücum yönümüzü geliştirmeliyiz

'in 26. haftasında ile 1-1 berabere kalan 'nde teknik direktör , maçın ardından özeleştiri yaptı. Karaman, "Hücum yönümüzü daha fazla geliştirmemiz lazım" dedi.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:37
Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Hücum yönümüzü geliştirmeliyiz

'in 26. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımda önemli eksikliklerin bulunduğunu belirten Teknik Direktörü , "Daha 3. dakikada yediğimiz gol bütün düşünceleri oyun planını değiştiriyor. iyi bir kadroya sahip. Daha 3. dakika 1-0 öndeler, oyunu riske edeceksiniz, hücum oynayacaksınız, arkada açıklar vereceksiniz. Bütün bunlara rağmen iyi pres yaptık. Golden sonra bayağı baskılı oynadık. Hücum yönümüzü daha fazla geliştirmemiz lazım." dedi.

Karaman sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk devreye 1-1 gitmek avantajdı. 3 tane pozisyonumuz var. Bunlar yeterli değil, güzel olan bir şey var, ikinci yarı Ankaragücü takımı oyunun 45 ile 75 arasında iyi pres yaptı. Son 10 dakika rakibimiz oyunu kontrol etse de yine de oyunumuzu devam ettirdik. Bizim hücum yönümüzü, opsiyonlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Mutlaka geliştireceğiz. Kulübede bekleyen bazı oyuncuların fiziksel kapasitelerini artırıp bu takımın önemli isimleri haline getireceğiz. Önümüzde var, oradan 3 puan almak istiyoruz"

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