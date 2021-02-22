Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de Anakragücü ile Çaykur Rizespor, 26. haftanın kapanış maçında kozlarını paylaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Konuk ekip Rizespor 3. dakikada Godfred Donsah'ın golüyle öne geçerken, Başkent temsilcisi bu gole 45+2'de Torgeir Börven ile yanıt verdi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü'nün galibiyet sahreti 5 maça çıkarken, Rizespor'un kazanamama serisi de 6 maça yükseldi.
Puanını 20'ye çıkaran sarı-lacivertliler haftayı averajla 20. sırada kapattı. Karadeniz ekibi ise 27 puanla 15. sırada yer aldı.