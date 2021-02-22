Haberler MKE Ankaragücü Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 26. haftası - maçıyla sona erdi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. ekibinin golünü atarken, Karadeniz temsilcisinin sayısı 'tan geldi.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:57 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:05
Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de Anakragücü ile , 26. haftanın kapanış maçında kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Konuk ekip 3. dakikada 'ın golüyle öne geçerken, temsilcisi bu gole 45+2'de ile yanıt verdi.

Bu sonucun ardından 'nün galibiyet sahreti 5 maça çıkarken, Rizespor'un kazanamama serisi de 6 maça yükseldi.

Puanını 20'ye çıkaran sarı-lacivertliler haftayı averajla 20. sırada kapattı. ise 27 puanla 15. sırada yer aldı.

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