Haberler MKE Ankaragücü Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman hasret giderdi!

teknik direktörü hasret giderdi!

'nün yeni Teknik Direktörü , maçı sonrası genç oyuncuları ile hasret giderdi. İşte detaylar...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 16:48 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 17:07
Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman hasret giderdi!

25.haftasında 'de ile karşılaşan takımının teknik direktörü , sarı kırmızılı takımın genç oyuncuları ile hasret giderdi.

0-0 biten karşılaşma sonrası Hes Kablo Kayserispor'un 2002 doğumlu kaleci ve kanat oyuncusu , teknik direktörleri Hikmet Karaman ile hasret giderdi. Karaman, iki oyuncuyu da başarılar diledi. Teknik direktör Karaman yaptığı paylaşımda "Kalede Doğan'ı görmek beni duygulandırdı. 16 yaşında onu ben aldım. Geleceğin önemli kalecisi olacak. önemli bir oyuncu olacak. Eski öğrencilerim maçtan sonra yanıma geldiler sağ olsunlar. Yolunuz açık olsun evlatlar" dedi.

SON DAKİKA