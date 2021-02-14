Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman hasret giderdi!

Süper Ligin 25.haftasında Kayseri'de Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Ankaragücü takımının teknik direktörü Hikmet Karaman, sarı kırmızılı takımın genç oyuncuları ile hasret giderdi.

0-0 biten karşılaşma sonrası Hes Kablo Kayserispor'un 2002 doğumlu kaleci Doğan Alemdar ve kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz, teknik direktörleri Hikmet Karaman ile hasret giderdi. Karaman, iki oyuncuyu da başarılar diledi. Teknik direktör Karaman yaptığı paylaşımda "Kalede Doğan'ı görmek beni duygulandırdı. 16 yaşında onu ben aldım. Geleceğin önemli kalecisi olacak. Nurettin önemli bir oyuncu olacak. Eski öğrencilerim maçtan sonra yanıma geldiler sağ olsunlar. Yolunuz açık olsun evlatlar" dedi.