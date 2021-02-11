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4. Karaman dönemi

Ankaragücü, ’nın yerine ’la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 60 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı 4. kez başkent ekibinde görev aldı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:34 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
4. Karaman dönemi
SİVASSPOR yenilgisi sonrasında yolların ayrıldığı 'nın yerine 'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak geçene sezon Y.Malatya'da görev alan, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Karaman, kulüpte bu görevi dördüncü kez üstlendi. Daha önce 2006, 2007 ve 2009 yıllarında başkent ekibini çalıştıran tecrübeli teknik adam, düşme potasındaki takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak için göreve bir kez daha getirildi. Hikmet Karaman, Ankaragücü'nün başında 64 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 27 yenilgi alırken, 82 gol attı, kalesinde 80 gol gördü.'nda bugün 'u ağırlayacak Sivasspor'un kaptanı ve Brezilyalı orta sahası Claudemir, 'nin kuruluşunun 47. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği video konferans yayınına katıldı. 'nı önemsediklerini vurgulayan tecrübeli sol bek, "Bunun ilk adımı da Antalya. Zor bir maç olacak. Diğer takımlar da 'in kariyerleri ekipleri. Bu sene kupaya çok önem veriyoruz. İnşallah Antalyaspor maçını kazanıp, sonrasında da yarı finali geçip final oynamak istiyoruz. İnşallah o kupayı da Sivas'a getiririz" yorumunda bulundu.

YÜKSELİŞİMİZ DEVAM EDECEK
YİĞİDOLAR'ın 32 yaşındaki tecrübeli orta sahası Claudemir de Antalyaspor'u eleyerek finale kadar gideceklerini savundu. Claudemir, "Çok zorlu bir maça çıkacağız. Antalya'yı elersek de karşımıza yine çok güçlü takımlar çıkacak. Antalyaspor'u geçen seneden de tanıyoruz, onlarla yaptığımız maçlardan da biliyoruz. Sadece bu maçla yetinmeyip, finale kadar gidip, finalde de kupayı elde edeceğimize inanıyorum. Sivasspor olarak son maçlarda puan kazanmaya başladık ve yükselişe de geçtik. Bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum" diyerek iddialı bir açıklama yaptı

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