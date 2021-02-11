4. Karaman dönemi

SİVASSPOR yenilgisi sonrasında yolların ayrıldığı Mustafa Dalcı'nın yerine Hikmet Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak geçene sezon Y.Malatya'da görev alan, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Karaman, kulüpte bu görevi dördüncü kez üstlendi. Daha önce 2006, 2007 ve 2009 yıllarında başkent ekibini çalıştıran tecrübeli teknik adam, düşme potasındaki takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak için göreve bir kez daha getirildi. Hikmet Karaman, Ankaragücü'nün başında 64 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 27 yenilgi alırken, 82 gol attı, kalesinde 80 gol gördü.ZİRAAT Türkiye Kupası'nda bugün Antalyaspor'u ağırlayacak Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal ve Brezilyalı orta sahası Claudemir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin kuruluşunun 47. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği video konferans yayınına katıldı. Türkiye Kupası'nı önemsediklerini vurgulayan tecrübeli sol bek, "Bunun ilk adımı da Antalya. Zor bir maç olacak. Diğer takımlar da Süper Lig'in kariyerleri ekipleri. Bu sene kupaya çok önem veriyoruz. İnşallah Antalyaspor maçını kazanıp, sonrasında da yarı finali geçip final oynamak istiyoruz. İnşallah o kupayı da Sivas'a getiririz" yorumunda bulundu.
YÜKSELİŞİMİZ DEVAM EDECEK
YİĞİDOLAR'ın 32 yaşındaki tecrübeli orta sahası Claudemir de Antalyaspor'u eleyerek finale kadar gideceklerini savundu. Claudemir, "Çok zorlu bir maça çıkacağız. Antalya'yı elersek de karşımıza yine çok güçlü takımlar çıkacak. Antalyaspor'u geçen seneden de tanıyoruz, onlarla yaptığımız maçlardan da biliyoruz. Sadece bu maçla yetinmeyip, finale kadar gidip, finalde de kupayı elde edeceğimize inanıyorum. Sivasspor olarak son maçlarda puan kazanmaya başladık ve yükselişe de geçtik. Bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum" diyerek iddialı bir açıklama yaptı