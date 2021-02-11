4. Karaman dönemi

Sivasspor yenilgisi sonrasında yolların ayrıldığı Mustafa Dalcı'nın yerine Hikmet Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak geçene sezon Y.Malatya'da görev alan, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Karaman, kulüpte bu görevi dördüncü kez üstlendi. Daha önce 2006, 2007 ve 2009 yıllarında başkent ekibini çalıştıran tecrübeli teknik adam, düşme potasındaki takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak için göreve bir kez daha getirildi. Hikmet Karaman, Ankaragücü'nün başında 64 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 27 yenilgi alırken, 82 gol attı, kalesinde 80 gol gördü.