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Son dakika: ’nde dönemi resmen başladı

Son dakika haberine göre ekiplerinden , teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:53
Son dakika: Ankaragücü’nde Hikmet Karaman dönemi resmen başladı

ekiplerinden , teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik adam için Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Başkanı ve Hikmet Karaman yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirilen Başkanımız Sayın Fatih MERT'in katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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