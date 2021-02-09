Son dakika: Ankaragücü teknik direktör Hikmet Karaman'la anlaşma sağladı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu. Başkent ekibi, deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'la prensip anlşamasına vardı.

BAŞKAN MERT, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman, daha önce hepsi farklı dönemlerde olmak üzere Ankaragücü'nde 3 kez görev yapmıştı.

KARAMAN'DAN İLK PAYLAŞIM

Ankaragücü ile anlaşma sağlayan Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Son olarak 2009 yılında Başkent ekibini çalıştıran Karaman, sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı yıllardan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İşte o paylaşım: