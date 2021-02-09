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teknik direktör 'la anlaşma sağladı

Son dakika haberine göre; ekibi , 'dan boşalan teknik direktörlük görevi için eski hocası 'la anlaşma sağladı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 13:51 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:34
Ankaragücü teknik direktör Hikmet Karaman'la anlaşma sağladı

'in 24'üncü haftasında a 4-1 yenilen MKE 'nde istifa eden teknik direktör 'nın yerine gelecek isim belli oldu. ekibi, deneyimli teknik adam 'la prensip anlşamasına vardı.

BAŞKAN MERT, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ankaragücü Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam 'da olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman, daha önce hepsi farklı dönemlerde olmak üzere Ankaragücü'nde 3 kez görev yapmıştı.

KARAMAN'DAN İLK PAYLAŞIM

Ankaragücü ile anlaşma sağlayan Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Son olarak 2009 yılında Başkent ekibini çalıştıran Karaman, sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı yıllardan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İşte o paylaşım:

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