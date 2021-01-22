Hayat öpücüğü

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. 3'te kazanılan serbest vuruşta Çekiçi'nin vuruşunu kaleci Ramazan çift yumrukla uzaklaştırdı. 12'de Hajradinovic'in ceza sahasına girmeden vurduğu şutu Korcan Çelikay güçlükle kornere çeldi. 16'da Lobjanidze'nin sert şutunda Ramazan tek elle topu uzaklaştırmak isterken takım arkadaşı Hadergjonaj kafayla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0. 19'da Lukasik'in şutunda savunmadan dönen topu Erdi ağlara yolladı ama pozisyon ofsayt olduğu için bu gol geçerlilik kazanmadı.



2.YARI SESSİZ

67'de Hadadi'nin içeriye attığı pasta Aytaç Kara altı pas çizgisinden meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 73'te Lobzhanidze'nin orta sahadan sürdüğü topla sağ kanattan ceza sahası girişinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. 90+2. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Ankaragücü, mücadeleyi 1-0 kazandı.



DALCI: KRİTİK BİR GALİBİYET

A.Gücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, 1-0'lık galibiyetin önemine dikkat çekip, "Zorlu bir süreçten geçerken bu galibiyet bize ilaç gibi geldi. Umarım bunun devamını getirir ve yükselişe geçeriz" dedi.



7 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Teknik direktörlüğünü Fuat Çapa'nın yaptığı Kasımpaşa, son dönemde sıkıntılı günler geçiriyor. İstanbul ekibi, son 7 maçta sadece 1 galibeyet aldı. 5 maçı kaybeden Kasımpaşa 1 de beraberlik elde etti.