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A.Gücü tırmanışta

Geçen hafta Denizli’yi yıkan sarı-lacivertliler, Yeni Malatya’yı da yendi. Perdeyi açtı. penaltıdan attı. Youssouf farkı indirdi. Börven maçı bitirdi.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
A.Gücü tırmanışta

yükselişini, Yeni Malatya düşüşünü sürdürüyor. Geçen hafta Denizli'yi deplasmanda yıkan başkent temsilcisi, Yeni Malatya'yı da evine eli boş gönderdi. 3. dakikada gol perdesini açtı: 1-0. 35'te Olcay, 'e penaltı yaptı. 37'de Paintsil farkı açtı: 2-0. 76'da Tetteh indirdi Youssouf ağları sarstı: 2-1. 79'da iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. VAR'dan gelen kararla Karim Hafez direkt kırmızı kart gördü. 88'de 'in şutu direkten ağlara gitti: 3-1.

Malatyasporlu Ndayishimiye, maç bitiminde başı döndüğü için kendisini yere bıraktı. Sahada 10 dakika müdahale yapıldı ve sedye ile götürüldü.

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