A.Gücü tırmanışta

Ankaragücü yükselişini, Yeni Malatya düşüşünü sürdürüyor. Geçen hafta Denizli'yi deplasmanda yıkan başkent temsilcisi, Yeni Malatya'yı da evine eli boş gönderdi. 3. dakikada Lukasik gol perdesini açtı: 1-0. 35'te Olcay, Paintsil'e penaltı yaptı. 37'de Paintsil farkı açtı: 2-0. 76'da Tetteh indirdi Youssouf ağları sarstı: 2-1. 79'da iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. VAR'dan gelen kararla Karim Hafez direkt kırmızı kart gördü. 88'de Borven'in şutu direkten ağlara gitti: 3-1.
Malatyasporlu Ndayishimiye, maç bitiminde başı döndüğü için kendisini yere bıraktı. Sahada 10 dakika müdahale yapıldı ve sedye ile götürüldü.
Ankaragücü yükselişini, Yeni Malatya düşüşünü sürdürüyor. Geçen hafta Denizli'yi deplasmanda yıkan başkent temsilcisi, Yeni Malatya'yı da evine eli boş gönderdi. 3. dakikada Lukasik gol perdesini açtı: 1-0. 35'te Olcay, Paintsil'e penaltı yaptı. 37'de Paintsil farkı açtı: 2-0. 76'da Tetteh indirdi Youssouf ağları sarstı: 2-1. 79'da iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. VAR'dan gelen kararla Karim Hafez direkt kırmızı kart gördü. 88'de Borven'in şutu direkten ağlara gitti: 3-1.