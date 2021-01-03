A.Gücü tırmanışta

Ankaragücü yükselişini, Yeni Malatya düşüşünü sürdürüyor. Geçen hafta Denizli'yi deplasmanda yıkan başkent temsilcisi, Yeni Malatya'yı da evine eli boş gönderdi. 3. dakikada Lukasik gol perdesini açtı: 1-0. 35'te Olcay, Paintsil'e penaltı yaptı. 37'de Paintsil farkı açtı: 2-0. 76'da Tetteh indirdi Youssouf ağları sarstı: 2-1. 79'da iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. VAR'dan gelen kararla Karim Hafez direkt kırmızı kart gördü. 88'de Borven'in şutu direkten ağlara gitti: 3-1.



Malatyasporlu Ndayishimiye, maç bitiminde başı döndüğü için kendisini yere bıraktı. Sahada 10 dakika müdahale yapıldı ve sedye ile götürüldü.