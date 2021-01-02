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MKE - Yeni : 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

'in 16. haftasının açılış gününde MKE sahasında Yeni 'u ağırladı. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmayı ev sahibi takım 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 16:02 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:15
MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

'in 16. haftasının açılış gününde MKE sahasında Yeni 'u konuk etti. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmayı ev sahibi Ankaragücü 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Daniel Lukasik, 37. dakika Joseph (P) ve 88. dakikada Torgeir Borven kaydetti.

Konuk ekibin tek golü ise, 76. dakikda Youssouf Ndayishimiye'den geldi.

Bu galibiyetle Ankaragücü puanını 15'e yükseltirken, 20 puanda kaldı.

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