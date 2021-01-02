MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 16. haftasının açılış gününde MKE Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmayı ev sahibi Ankaragücü 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Daniel Lukasik, 37. dakika Joseph Paintsil (P) ve 88. dakikada Torgeir Borven kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise, 76. dakikda Youssouf Ndayishimiye'den geldi.
Bu galibiyetle Ankaragücü puanını 15'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.