Haberler MKE Ankaragücü Son dakika: Ankaragücü'ne transfer yasağı!

Son dakika: Ankaragücü'ne yasağı!

ekiplerinden , flaş bir kararla sarsıldı. Ligde kötü günler geçiren ve alt sıralardan kurtulmak isteyen başkent temsilcisi, ligin 15. haftasında Denizlispor'u mağlup ederek morallenmişti. Gözünü devre arası dönemine çeviren sarı-lacivertli kulübe 'dan transfer yasağı geldi...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:10
Son dakika: Ankaragücü'ne transfer yasağı!

ekiplerinden , flaş bir kararla sarsıldı. Ligde kötü günler geçiren ve alt sıralardan kurtulmak isteyen başkent temsilcisi, ligin 15. haftasında Denizlispor'u mağlup ederek morallenmişti.

Gözünü devre arası dönemine çeviren sarı-lacivertli kulübe 'dan transfer yasağı geldi.


Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, konuyla ilgili A Spor'a yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 39 tane dosyayı hallettik. Bu dosya, geçmiş yıllarda Ankaragücü'nde oynamış Szukala'nın dosyası. Ödeme için 2-3 günümüz var. Ödemeyezsek yasağa giriyor ama futbol ekonomisi durma noktasına geldi, sponsor bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden transfer yapmamız için bir şekilde halletmemiz gerekiyor. İnşallah çözebiliriz diye ümit ediyorum." dedi.

"BUNUN GİBİ 5-6 DOSYA DAHA VAR"

Mert, açıklamalarının devamında "Maalesef bunun gibi 5-6 tane dosya daha var. Onlar da büyük ihtimalle eylül ayına denk gelir. Bu arada bir kaynak bulabilirsek onları da transfer yasağı gelmeden halletmeye çalışacağız ama yaşanan şartlardan dolayı kaynak bulmak zor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA