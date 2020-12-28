Son dakika: Ankaragücü'ne transfer yasağı!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, flaş bir kararla sarsıldı. Ligde kötü günler geçiren ve alt sıralardan kurtulmak isteyen başkent temsilcisi, ligin 15. haftasında Denizlispor'u mağlup ederek morallenmişti.

Gözünü devre arası transfer dönemine çeviren sarı-lacivertli kulübe UEFA'dan transfer yasağı geldi.



Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, konuyla ilgili A Spor'a yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 39 tane dosyayı hallettik. Bu dosya, geçmiş yıllarda Ankaragücü'nde oynamış Szukala'nın dosyası. Ödeme için 2-3 günümüz var. Ödemeyezsek yasağa giriyor ama futbol ekonomisi durma noktasına geldi, sponsor bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden transfer yapmamız için bir şekilde halletmemiz gerekiyor. İnşallah çözebiliriz diye ümit ediyorum." dedi.

"BUNUN GİBİ 5-6 DOSYA DAHA VAR"

Mert, açıklamalarının devamında "Maalesef bunun gibi 5-6 tane dosya daha var. Onlar da büyük ihtimalle eylül ayına denk gelir. Bu arada bir kaynak bulabilirsek onları da transfer yasağı gelmeden halletmeye çalışacağız ama yaşanan şartlardan dolayı kaynak bulmak zor." ifadelerini kullandı.