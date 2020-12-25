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'nden sakatlık açıklaması! ...

, maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan deneyimli futbolcu 'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:20
MKE Ankaragücü'nden sakatlık açıklaması! Emre Güral...

Sarı-lacivertli kulüp, 'de dün ile yapılan maçta sakatlık yaşayan ve 'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Futbolculardan Emre Güral'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Kitsiou'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş maçında sakatlıkları nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen futbolcularımızdan Stylianos Kitsiou'nun yapılan ilk müdahalenin ardından maç sonrası sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesinde çekilen beyin tomografisinde ciddi bir soruna rastlanmazken, Emre Güral'ın yapılan MRG incelemesinde sağ arka üst adalesinde ikinci dereceden kas yırtığı ve yaygın kanama saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Emre Güral'ın sahalara dönüş sürecinin yaklaşık 3 haftayı bulması beklenmekte olup her iki sporcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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